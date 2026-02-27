Sábado – Pense por si

Comissão Europeia avança com aplicação provisória do acordo UE- Mercosul

Lusa 11:37
A decisão segue-se à recente ratificação do acordo pela Argentina e o Uruguai, às quais a chefe do executivo comunitário espera que se juntem rapidamente outras.

A Comissão europeia vai avançar com a aplicação provisória do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, anunciou hoje em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Ao longo das últimas semanas, discuti este assunto intensamente com os Estados-membros e com deputados do Parlamento Europeu (PE). Com base nisso, a Comissão irá agora avançar com a aplicação provisória", do acordo assinado em 17 de janeiro, após mais de vinte anos de negociações, anunciou Von der Leyen, numa declaração sem direito a perguntas.

Em janeiro, o Conselho Europeu autorizou a Comissão "a aplicar provisoriamente o acordo a partir da primeira ratificação por um país Mercosul", lembrando ainda a sua afirmação, então de que quando os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) estivessem prontos, a UE também estaria.

