Choque entre transporte coletivo e camião provoca 20 mortos em Moçambique

Um total de 20 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas depois do choque entre uma viatura de transporte coletivo e um pesado, este domingo, no sul de Moçambique , anunciaram as autoridades.

O acidente aconteceu pelas 04h00 (menos duas horas em Lisboa), pouco antes do nascer do sol nesta altura do ano, na estrada nacional 1 (EN1) junto a Bilene.

De acordo com a polícia moçambicana, suspeita-se que a viatura de transporte coletivo seguia em excesso de velocidade quando ultrapassou dois veículos, acabando por embater num veículo pesado.

A EN1 regista em dezembro e janeiro um acréscimo de trânsito significativo devido às férias de verão que levam muitas pessoas para o litoral e atraem visitantes de países vizinhos.