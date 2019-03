Taiwan vai distribuir, pela segunda vez, donativos pelos agricultores afetados pelos incêndios de outubro de 2017.A comitiva da budista Fundação Tzu Chi chega de França no final da próxima semana para distribuir vouchers em compras numa cadeia de hipermercados no valor de 100 mil euros.Este dinheiro, que depois poderá ser usado numa cadeia de hipermercados, destina-se aos agricultores mais idosos de Oliveira de Frades e Tondela, que foram afetados pelos incêndios e que "não estão abrangidos por nenhum apoio estatal ou municipal", lê-se numa nota do Centro Económico e Cultural de Taipé em Portugal. A iniciativa, nos dias 16 e 17, contará com a presença dos respetivos presidentes de câmara.Neste documento, enviado às redações, salienta-se que, depois de uma primeira campanha, têm chegado a este centro — onde estão os representantes diplomáticos de Taiwan, uma vez que Portugal não reconhece o país — mais pedidos de ajuda.Esta é mais uma ação daquilo a que o embaixador Raymond Leh-Sheng Wang definiu, numa conversa com a SÁBADO, de "warm power [um poder caloroso], de amor e cuidado", que tenta conquistar amigos para a causa pro-Taiwan independente.Logo depois de ter chegado a Lisboa para dirigir o Centro Económico e Cultural de Taipé, em outubro de 2017, dava-se o segundo grande incêndio desse ano. Wang foi para o terreno com vouchers de compras de 500 euros em compras numa cadeia de hipermercados (a intenção era que as pessoas afetadas pelos incêndios comprassem ferramentas agrícolas e material de construção).Foram mais de 400 mil euros distribuídos pelas famílias, depois de "o presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Portugal-Taiwan, o deputado Paulo Rios de Oliveira e os deputados Vitalino Canas e Pedro Alves" terem solicitado "apoio através do Centro Económico e Cultural de Taipei, que de imediato escreveu 2 cartas à fundadora da Tzu Chi", lê-se na mesma nota.Um projeto futuro da fundação Tzu Chi será o de "ajudar os mais idosos a reconstruir as suas casas".