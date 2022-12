Candidato apoiado por Trump derrotado na Geórgia. Campanha foi marcada por polémicas

Herschel Walker foi obrigado a reconhecer três filhos nascidos fora do casamento e atribuiu a crise climática ao "mau ar" da China que substituía o "bom ar" norte-americano.

O candidato democrata Raphael Warnock derrotou o seu adversário republicano Herschel Walker pela representação do estado da Geórgia no Senado, na segunda volta. Conquistou 51% dos votos, ao passo que o republicano ficou com os restantes 49%.