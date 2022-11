Autoridades chinesas controlam telemóveis de manifestantes e exigem que apresentem 'registos de atividades'

Numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira, o governo da China garante que é "um estado de direitos" mas alerta que os jornalistas "não se devem envolver em atividades não relacionadas com as suas funções".

Em Pequim os protestos dos populares contra as políticas de contenção da pandemia de covid-19 não dão tréguas. Depois de três dias de manifestações intensas, com registo de várias detenções (não apenas de civis mas também de jornalistas), há quem garanta que as autoridades chinesas começaram agora a investigar aqueles que estiveram nos protestos.