Von der Leyen deixa alerta caso extrema-direita chegue ao poder em Itália

Matteo Salvini, da aliança conservadora de Giorgia Meloni, já reagiu e considerou as declarações de uma "arrogância vergonhosa".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou um alerta ao povo italiano sobre as possíveis consequências de um "desvio dos princípios democráticos". O país vai este domingo a eleições, numa altura em que as sondagens apontam para que a coligação da extrema-direita liderada por Giorgia Meloni fique no poder.