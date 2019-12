Donald Trump foi cortado do filme Sozinho em Casa 2 no Canadá

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

A televisão pública canadense tomou uma decisão que irritou os apoiantes do presidente dos EUA: decidiu cortar a cena do filme Sozinho em Casa 2 em que o protagonista tem um encontro com Donald Trump, na entrada de um hotel. A Canadian Broadcasting Company (CBC) lembrou que retirou essa aparição de Trump e outros oito minutos do filme, em 2014, para dar espaço para mais anúncios.Em 1992 Trump era já um famoso magnata da cidade de Nova Iorque e apareceu no filme Sozinho em Casa 2, numa cena em que Kevin, a personagem de Macauley Culkin, entra a correr no New York’s Plaza Hotel, um dos hotéis do atual presidente dos EUA.No início do mês, como é tradição natalícia, a CBC passou o filme. E os apoiantes de Trump que o viram revoltaram-se com o corte da parte em que aparece o presidente republicano. Segundo Charlie Kirk, líder da organização conservadora Turning Point USA, a cena foi tirada porque "humaniza um homem que a esquerda adora desumanizar".Trump também reagiu a esta decisão cinéfila, através do Twitter, afirmando que a edição tinha sido influenciada pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. "Eu acho que o Justin T não gosta muito que eu o tenha feito pagar na Nato ou no Acordo", escreveu Trump, adicionando: "O filme nunca mais será o mesmo (apenas a brincar)".O porta-voz da CBC Chuck Thompson afirmou que "como acontece muitas vezes, Sozinho em Casa 2 foi editado para ficar mais curto". "A cena com Donald Trump foi uma das várias que foi editada do filme. Nenhuma delas era essencial para a narrativa. Estas edições foram feitas em 2014, quando adquirimos o filme e ainda antes de o senhor Trump ser eleito presidente."