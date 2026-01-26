Centenas protestam em Minneapolis após morte de homem às mãos de agentes de imigração

Manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas por Donald Trump.

Centenas de pessoas protestaram este domingo no centro da cidade norte-americana de Minneapolis, um dia depois da morte de um homem às mãos de agentes federais de imigração.



Manifestantes protestam contra as ações do ICE AP

Os manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas pelo Presidente Donald Trump.

Ao longo do dia, grupos de pessoas deslocaram-se ao local onde o homem morreu para depositar flores e honrar a sua memória.

No sábado, agentes de imigração abateram a tiro um enfermeiro norte-americano que se interpôs entre os agentes e duas mulheres que protestavam contra uma operação para deter um imigrante.

Antes, em 07 de janeiro, na mesma cidade, uma mulher, igualmente norte-americana, foi morta a tiro no carro por um agente de imigração.

A cidade de Minneapolis conta atualmente com um forte dispositivo policial e em determinadas zonas com elementos da Guarda Nacional, a pedido do Estado de Minnesota, para garantir a segurança.

A carregar o vídeo ... O momento em que homem é baleado por agentes dos serviços de imigração em Minneapolis, EUA