Centenas protestam em Minneapolis após morte de homem às mãos de agentes de imigração

Lusa 07:36
Manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas por Donald Trump.

Centenas de pessoas protestaram este domingo no centro da cidade norte-americana de Minneapolis, um dia depois da morte de um homem às mãos de agentes federais de imigração.

Manifestantes protestam contra as ações do ICE
Manifestantes protestam contra as ações do ICE AP

Os manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas pelo Presidente Donald Trump.

Ao longo do dia, grupos de pessoas deslocaram-se ao local onde o homem morreu para depositar flores e honrar a sua memória.

No sábado, agentes de imigração abateram a tiro um enfermeiro norte-americano que se interpôs entre os agentes e duas mulheres que protestavam contra uma operação para deter um imigrante.

Antes, em 07 de janeiro, na mesma cidade, uma mulher, igualmente norte-americana, foi morta a tiro no carro por um agente de imigração.

A cidade de Minneapolis conta atualmente com um forte dispositivo policial e em determinadas zonas com elementos da Guarda Nacional, a pedido do Estado de Minnesota, para garantir a segurança.

O momento em que homem é baleado por agentes dos serviços de imigração em Minneapolis, EUA
