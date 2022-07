Carros de luxo para fugir e disfarces. Assim trabalhavam os ladrões de mansões em Ibiza

A polícia de Espanha fez seis detenções relacionadas com assaltos a casas de luxo de empresários e celebridades no país. O mais mediático foi à casa de Ronaldo "fenómeno" - custou €3 milhões.

No dia 26 de junho, vários ladrões entraram pelas janelas abertas da mansão de Ronaldo "fenómeno", em Ibiza, enquanto no piso de baixo e no jardim se celebrava uma festa. Entre os convidados, estava Marco Verratti, jogador do Paris Saint-Germain que passava uns dias de férias na casa do craque brasileiro. Ficou sem joias e dinheiro no valor de €3 milhões: contudo, a Polícia Nacional de Espanha anunciou agora a detenção de seis suspeitos e recuperou alguns bens. Também desmascarou como operava este grupo de especialistas em assaltos a casas de luxo.