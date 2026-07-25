Três homens detidos em França por provocar fogo posto

O incêndio de Gironda é o mais grave dos focos de fogo que assolam o país, onde, até à data já arderam 98.000 hectares.

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Três homens foram detidos hoje sob acusações relacionadas com a provocação de incêndios na região de Gironda, em França, onde se combate um incêndio de grandes proporções que já devastou 32.700 hectares e obrigou a retirar 167 mil pessoas.



Bombeiros combatem incêndio florestal perto de Bordéus, França AP

Segundo informações do Ministério Público de Bordéus, capital de Gironda, citadas pela emissora pública Franceinfo, dois dos detidos são homens de 19 e 21 anos, trabalhadores do setor da restauração, detidos de madrugada em La-Teste-de-Buch, a sul da baía turística de Arcachon, onde teve origem o incêndio de Gironda, na quarta-feira.

Ambos são acusados de terem lançado fogos de artifício na direção da autoestrada e de um complexo desportivo.

O terceiro detido, de acordo com as mesmas fontes, é um homem de 33 anos que foi detido na periferia de Bordéus, em Lormont, "por ter incendiado arbustos intencionalmente".

O incêndio de Gironda é o mais grave dos focos de fogo que assolam o país, onde, até à data, neste início de ano, já arderam 98.000 hectares, um trágico recorde histórico para a França.

"Este incêndio continua a ser perigoso, mas perdeu alguma intensidade graças à descida das temperaturas e ao aumento da humidade", afirmou hoje a delegada do Governo de Gironda, Sophie Brocas, numa conferência de imprensa esta tarde.

Salientou, no entanto, que continua a ser possível um agravamento devido às mudanças de direção do vento e que, neste momento, as chamas avançam na direção de Bordéus.

Os números de pessoas retiradas devido aos incêndios também são sem precedentes, uma vez que aos 167.000 retirados da Gironda há que somar outros 30 mil devido a um incêndio no departamento vizinho dos Landes.

Existem também incêndios ativos nos departamentos franceses de Var, Altos Alpes, Alta Córsega e nos Pirenéus Orientais.