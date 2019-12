Carnaval belga já não é património da UNESCO devido a racismo e antisemitismo

que os

tinham sido elevados a Património Cultural Imaterial da UNESCO. "O Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade baseou a sua decisão na ocorrência de representações antisemiticas e racistas, que são incopatíveis com os princípios fundamentais", aponta a UNESCO em comunicado.



Ainda que tenham sido muitos os afetados com estas representações, o pedido de renúncia ao título foi apresentado pela própria organização do carnaval, isto porque terá recebido muitas queixas. "Enfrentamos queixas grotestas e Aalst vai renunciar ao reconhecimento da UNESCO", apontou na altura o presidente da câmara da cidade flamenga, à revista TIME.



"A UNESCO rege-se pelos seus princípios fundadores de dignidade, igualdade e respeito mútuo entre todas as pessoas, e condena todas as formas de racismo, antissemitismo e xenofobia", lê-se ainda na nota da UNESCO.



"Festival de ódio". Foi assim que foi apelidada a edição deste ano do famoso carnaval da cidade flamenga de Aalst, na Bélgica, depois de apresentar um carro alegórico com pessoas com trajes dos Ku Klux Klan, a organização racista americana, caricaturas de judeus ortodoxos acompanhados de ratazanas e sacos de dinheiro e outras pessoas a fazerem blackface. E foi por isso que a UNESCO lhes retirou o título de património cultural da UNESCO.A decisão foi confirmada pela própria instituição no mesmo dia em que foi conhecido queCaretos de Podence