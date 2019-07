Capitã do Sea Watch 3 processa Salvini

A capitã do navio humanitário detida na semana passada por ter desembarcado refugiados na ilha italiana de Lampedusa, sem autorização, vai interpor uma ação em tribunal por difamação contra o ministro do Interior da Itália.

"Já preparámos a queixa contra o ministro Salvini", afirmou um dos advogados de Carola Rackete a uma rádio italiana, explicando que "não foi fácil fazer um inventário de todos os insultos feitos por Salvini nas últimas semanas".



Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela.

Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!

Bacioni https://t.co/9CTRhoIT2C — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2019

Referindo que o ministro italiano, conhecido por criar a regra dos "portos fechados" a refugiados, impulsiona os ódios, o advogado explicou que uma queixa por difamação "é uma maneira de enviar um sinal".





Tem 31 anos, é alemã e capitã do navio da organização não-governamental Sea Watch. Foi contra as ordens do ministro do Interior italiano porque sentiu "uma obrigação moral" de ajudar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que ela. - Mundo , Sábado.