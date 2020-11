Candidatura de Biden promete lutar contra Trump nos tribunais

A candidatura democrata à Casa Branca disse hoje que vai contrariar quaisquer esforços do rival republicano, Donald Trump, de recorrer ao Supremo Tribunal para evitar mais contagem de votos.

O Presidente republicano ameaçou hoje recorrer ao Supremo Tribunal para travar a contagem de votos que considera terem sido lançados "fora de prazo", acusando os democratas de estarem a tentar "roubar as eleições".

Em resposta, numa declaração, a candidatura democrata disse que a ameaça de Trump de recorrer ao Supremo Tribunal é "escandalosa, sem precedentes e incorreta".

A diretora de campanha da candidatura democrata, Jen O’Malley Dillon, disse que tem "equipas jurídicas prontas para se mobilizarem para contrariar a estratégia de Trump, garantindo que serão bem-sucedidas.

"Vamos conseguir", disse O’Malley Dillon, referindo-se à possibilidade de evitar que o resultado das eleições presidenciais seja perturbado pelos esforços de Trump de os contestar judicialmente.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos decorreram na terça-feira, opondo o Presidente Donald Trump ao candidato democrata Joe Biden, mas ainda não há um vencedor, apesar de o chefe de Estado já ter reclamado a vitória.

Segundo projeções dos principais ‘media’ norte-americanos, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, Donald Trump, com 236 delegados contra 213 no Colégio Eleitoral.