Canadá e México preparam-se para receber norte-americanas que queiram abortar

Os EUA podem vir a proibir o aborto através de uma decisão do Supremo Tribunal. Se tal acontecer, cada estado vai poder decidir se as mulheres podem ou não fazer um aborto. Mas os países vizinhos já se preparam para responder.

No Canadá, o aborto foi ilegal até 1988. Até ese ano, várias mulheres viajavam do Canadá rumo aos EUA, para realizar uma interrupção voluntária da gravidez. Já no México, em 2021, o Supremo Tribunal decidiu que era inconstitucional criminalizar o aborto. Agora, caso o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decida que o aborto é ilegal, é possível que as mulheres norte-americanas viajem para os países vizinhos, que já se preparam para isso.