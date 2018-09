Tribunal malaio diz que as duas violaram as leis islâmicas por terem tido relações homossexuais.

Duas mulheres da Malásia foram espancadas esta segunda-feira após uma decisão de um tribunal que alegou que as duas violaram as leis islâmicas por terem tido relações homossexuais.



As mulheres foram sentenciadas pelo Tribunal Superior da Sharia de Kuala Terengganu, a capital do estado Terengganu, disse um oficial do tribunal. De acordo com o jornal The Guardian, a execução deste tipo de sanção não é pública.



Esta decisão já foi criticada por organizações de direitos humanos que denunciaram a deterioração dos direitos da comunidade gay e lésbica da Malásia.