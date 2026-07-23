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Burnham quer "devolver a esperança" aos britânicos mas especialista alerta: "Guerras podem ser um desafio"

Marta Rodrigues 07:00
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O primeiro-ministro tomou posse esta semana, depois da demissão de Keir Starmer. José Palmeira adverte que a instabilidade internacional pode afetar a economia britânica.

O Reino Unido recebeu esta segunda-feira o sétimo primeiro-ministro dos últimos dez anos. Andy Burnham, líder do Partido Trabalhista desde sexta-feira, sucede a Keir Starmer e promete “devolver a esperança ao povo”. José Palmeira, especialista em Relações Internacionais da Universidade do Minho, reconhece que as “promessas são importantes para dar alento à população”, mas “as pessoas querem ver ações mais do que palavras”. Daqui para a frente, vai encontrar desafios económicos “devido a uma conjuntura internacional adversa” e um partido “instável”. Ainda assim, o agora primeiro-ministro assegura: “Estou pronto”.  

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