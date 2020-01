Quem vai defender Trump no Senado?

O julgamento de impeachment a Donald Trump no Senado tem o seu início marcado para a próxima terça-feira, depois de formalidades na passada semana. Por isso, o presidente norte-americano montou uma equipa de estrelas de TV e advogados com experiência nestas lides que se encarregará da defesa contra as acusações de abuso de poder pelas suas ligações com a Ucrânia e de obstrução do Congresso.

Trump não estará, no entanto, presente na Câmara Alta do sistema político dos EUA, tendo agendada uma viagem até Davos, na Suíça, onde terá lugar o Fórum Económico Mundial e onde se encontrará com alguns dos líderes mundiais mais influentes do mundo.

Esta é apenas a terceira na história dos EUA que um chefe de Estado é julgado pelo Senado, depois de Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1999. Conheça os advogados que vão defender Trump.

Ken Starr, o homem que investigou as relações sexuais de Bill Clinton

Mais de 20 anos depois, Kenneth Starr vai estar do outro lado da barricada. O procurador independente norte-americano foi o homem por detrás das investigações que levaram ao impeachment de Bill Clinton em 1999.

O célebre "Relatório Starr" começou numa simples investigação em 1994 a suspeitas sobre os investimentos imobiliários dos Clinton, conhecida como "Controvérsia Whitewater", e serviu de base para a destituição de Bill Clinton do cargo de presidente dos EUA, após descobertas as relações sexuais entre este e uma estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, e que Clinton tinha mentido sobre a relação – sendo acusado de perjúrio e obstrução da Justiça. Bill acabou por não ser condenado no julgamento no Senado e manteve o cargo até ao final do seu mandato, em 2001.

A própria Monica Lewisnky reagiu à escolha de Starr para a defesa de Trump no Senado no Twitter: "Este é definitivamente um daqueles dias de ‘estás a gozar comigo?’".

this is definitely an "are you fucking kidding me?" kinda day. — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) January 17, 2020

Starr é um veterano em batalhas partidárias em Washington e é nacionalmente reconhecido, tanto pelos casos em que já esteve presente, como pelas suas aparições habituais na Fox News, o veículo de informação mais consumido pelo próprio Donald Trump.

Alan Dershowitz, o advogado que defendeu O.J. Simpson, Epstein e Weinstein

A segunda adição à equipa jurídica de Trump anunciada esta sexta-feira foi a de Alan Dershowitz, um especialista das leis constitucionais norte-americanas. Uma surpresa, se considerarmos que foi um apoiante de Hillary Clinton nas presidenciais de 2016 – que acabaram elegendo Trump – e defendeu sempre Bill Clinton no seu processo de destituição, em 1998, recusando o uso de impeachment como arma política.

Professor na Universidade de Harvard, ganhou a fama de "advogado das celebridades" defendendo clientes como Mike Tyson, ou o socialite Claus von Bulow, acusado de assassinar a mulher em 1979. Em 1995 integrou a "Equipa de Sonho" de O.J. Simpson, acusado de assassinar a mulher, Nichole Brown Simpson, e o seu amigo, Ronald Goldman.

Mais recentemente, Dershowitz foi também membro da equipa de defesa de Jeffrey Epstein, acusado em 2008 de abuso sexual de menores. Em junho desse ano, Epstein confessou-se culpado e foi condenado a apenas 18 meses de prisão – viria a cumprir apenas 13 destes. O milionário viria a morrer no ano passado enquanto aguardava julgamento por novas acusações de abuso e tráfico sexual de menores. Em maio de 2018, o constitucionalista juntou-se também à equipa de Harvey Weinstein, que está a ser julgado por abuso sexual e violação de mulheres, como consultor.





EUA: Começou o julgamento de impeachment de Trump no Senado Mundo Presidente norte-americano é acusado de abuso de poder e de obstrução do Congresso. Esta é apenas a terceira na história dos EUA que um chefe de Estado é julgado pelo Senado, depois de Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1999. patrocinados





Pat Cipollone, o advogado principal, e Jay Sekulow, o advogado pessoal

Apesar do estrelato dos dois nomes avançados esta sexta-feira, o papel principal no Senado caberá ao advogado principal da Casa Branca, Pat Cipollone, e ao advogado pessoal de Trump em Washington, Jay Sekulow.

Ao contrário de Starr, Dershowitz ou Rudy Giuliani, Cipollone não é o protótipo do advogado para Trump: não é um advogado de televisão, não defende para as câmaras, não aparece na Fox News. Mas já ajudou mais do que os anteriores nesta luta, ao ter assinado um documento de oito páginas em junho do ano passado aos líderes democratas do Congresso, avisando que a Casa Branca não iria cooperar em qualquer inquérito para a destituição do seu presidente.

Trump apelidou-o de "tipo silencioso", trabalhando sempre nas sombras, mas Cipollone terá agora a sua prova de fogo e terá de aparecer perante as câmaras no julgamento de impeachment no Senado.

Já Sekulow estará nos holofotes por diferentes razões: em entrevista à MSNBC, o homem que ajudou Giuliani em investigações na Ucrânia por informações que fossem prejudiciais a Joe Biden, rival político de Trump, afirmou que o advogado de Trump sabia dos esforços de Giuliani mas "não concordava com que estava a ser feito".

De acordo com Lev Parnas, Sekulow estava "a par" mas "não queria ser envolvido no assunto Ucrânia" e o ucraniano garante que ouviu o advogado a falar com Giuliani sobre o assunto e que este não concordava com o que estava a ser feito.

Além de Starr, Dershowitz, Cipollone e Sekulow, fazem ainda parte da equipa de defesa de Trump: Pam Bondi, antiga procuradora-geral da Florida e consultora sobre impeachment desde novembro; Robert Ray, procurador que substituiu Kenneth Starr na "Controvérsia Whitewater" depois do impeachment de Bill Clinton e habitual comentador da Fox News; e Jane Raskin, uma advogada pessoal de longa data de Donald Trump que o defendeu, juntamente com o seu marido, durante a investigação Muller sobre alegada ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.



Do outro lado, para representarem a acusação no julgamento político, os Democratas escolheram Adam Schiff, presidente do Comité de Inteligência, e Jerry Nadler, presidente do Comité Judiciário, os dois organismos da Câmara de Representantes que conduziram o inquérito para destituição na sua fase inicial, que serão acompanhados de outros cinco deputados: Zoe Lofgren, da Califórnia; Hakeem Jeffries, de Nova Iorque; Val Demings, da Florida; Jason Crow, do Colorado; e Sylvia Garcia, do Texas.