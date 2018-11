A primeira ministra britânica Theresa May garantiu que vai lutar pelo princípio de acordo que estabeleceu com a União Europeia, enquanto os opositores do seu próprio partido procuram garantir os votos necessários para avançar com uma moção de censura para derrubar o governo. "Estou determinada a levar por diante o acordo que conseguimos", afirmou a líder britânica numa conferência com empresários do seu país, que decorreu esta segunda-feira, 19 de Novembro, promovida pela Confederation of British Industry (CBI).

Theresa May sublinhou que a União Europeia (UE) sempre foi o parceiro comercial mais importante do Reino Unido e por isso é fundamental garantir que seja assegurada a livre circulação de mercadorias entre o seu País e os restantes parceiros europeus, dando como exemplo a indústria automóvel. Michel Barnier, o negociador que representa a União Europeia, também defendeu que o pré-acordo alcançado com a UE é "justo e equilibrado".

Os responsáveis da UE agendaram uma cimeira para o dia 25 de Novembro para aprovar o documento e vários opositores de Theresa May já manifestaram a vontade de renegociar o pré-acordo entretanto alcançado, mas o governo alemão já anunciou que não está disponível para alterações substanciais.