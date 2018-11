Os agentes acabaram por descobrir o paradeiro da adolescente no passado domingo. Além destas pistas, a mulher do alegado raptor ligou à polícia para alertar de que o seu marido estava "metido em sarilhos", revelando a localização do marido. As autoridades encontraram a adolescente no carro do suspeito.



A polícia espanhola libertou uma adolescente de 13 anos raptada por um cidadão espanhol de 39 anos, de origem venezuelaba, que a atraiu através do chat de um jogo da Playstation.De acordo com o El País, o suspeito foi detido e está acusado dos crimes de sequestro e abusos sexuais. O caso remonta a dia 16 de Novembro, quando uma adolescente espanhola de 13 anos terá ido para casas de amigas, não tendo voltado a casa. A família da desaparecida fez queixa no dia seguinte e a polícia, ao investigar os seus pertences, encontrou conversas de teor sexual com um homem através da consola de jogos.Nas conversas, mantidas ao longo do Verão de 2018, o suspeito convenceu a adolescente a sair à rua pelas 15h00 de dia 17. Foi buscá-la no seu carro, vendou-a com um pano e pediu para não ter medo. De acordo com a Telemadrid, o suspeito terá abusado sexualmente dela em sua casa.