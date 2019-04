Autoridades filipinas interceptaram 757 tarântulas vivas dentro de pacotes de bolachas no aeroporto de Manila. Aracnídeos foram transportados num voo proveniente da Polónia.

As autoridades filipinas encontraram, quarta-feira, 757 tarântulas vivas no interior de pacotes de bolachas no aeroporto de Manila. Os aracnídeos, que se encontravam dentro de pacotes de bolachas oriundos da Polónia, foram depois colocadas em recipientes de plástico para inventário, escreve a ABC News.



As tarântulas, quase todas bebés, vinham no interior de pequenas ampolas, com pequenos furos para entrada de ar. O Bureau of Customs, a entidade que faz a segurança alfandegária, apreendeu ainda espécimes adultos que vinham dentro de recipientes de plástico maiores.



De acordo com os oficiais filipinos, a carga apreendida ronda os 5900 dólares (cerca de 5200 euros).



As leis de proteção de animais selvagens nas Filipinas proíbem o contrabando desta família de aranhas.



Um homem que tentava levantar a mercadoria foi detido, avança a Associated Press.