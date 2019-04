Ministro dos Transportes da Etiópia vai dar uma conferência de imprensa na manhã de quinta-feira.

O primeiro relatório sobre a queda do avião na Etiópia, que a 10 de março deste ano matou 157 pessoas, vai ser divulgado esta quinta-feira. De acordo com a Reuters, o ministro dos Transportes etíope vai dar uma conferência de imprensa às 10h30 locais (8h30 em Lisboa).



No domingo, 10 de março, a queda do Boeing 737-8 MAX da Ethiopian Airlines que partiu da capital etíope, Adis Abeba, e que tinha destino a capital do Quénia, Nairobi, fez 157 mortos (149 passageiros e oito tripulantes). As vítimas eram provenientes de 35 países, alguns do continente africano, mas também vários da Europa, como Itália, França, Reino Unido, Alemanha ou Espanha.



Segundo informações avançadas anteriormente, o acidente com o avião da Ethiopian Airlines terá ocorrido às 8h44 (horas locais), cerca de seis minutos após a descolagem do aeroporto da capital da Etiópia, altura em que o aparelho desapareceu dos radares.

O avião caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a cerca de 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia e onde fica a sede da maior base da Força Aérea etíope. As causas do acidente não são ainda conhecidas.

O acidente ocorreu cerca de cinco meses depois de um outro Boeing 737-8 MAX da companhia Lion Air ter caído na Indonésia cerca de 12 minutos após a descolagem e por causa de falhas técnicas, de acordo com os dados recolhidos de uma das caixas negras do aparelho. O acidente ocorrido em outubro de 2018 provocou a morte de 189 pessoas.



Com Lusa.