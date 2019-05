A produção automóvel no Reino Unido caiu para quase metade no mês de abril. A quebra acontece depois de vários fabricantes terem concretizado os cortes de produção que tinham planeado para o período pós-Brexit – um divórcio que estava marcado para o passado dia 29 de março.

A União Europeia garantiu ao Governo britânico uma extensão do prazo para o Brexit até ao final do próximo mês de outubro, mas as marcas trabalharam de acordo com as datas definidas inicialmente.