A audiência de extradição de Julian Assange, reivindicada pelos Estados Unidos de acordo com as suas leis da contraespionagem, foi adiada, esta quinta-feira. pelo tribunal de Westminster por motivos de saúde do fundador do WikiLeaks, declarou um dos seus advogados.

A audiência, na qual Assange iria participar via videoconferência a partir da Prisão Belmarsh, foi adiada para a semana de 12 de junho, após os seus advogados argumentarem que o fundador do WikiLeaks estava com problemas de saúde, disse Gareth Peirce.