Seriam sinais de desconforto? A tímida Theresa May apertou as mãos junto à cintura. Caminhou para a frente e para trás, num esforço para encarar a audiência – um conjunto de empregados de uma fábrica de engenharia de Newcastle – antes de responder à pergunta de um deles: o que faz para ultrapassar o facto de ter uma das profissões mais stressantes do mundo?Deu uma gargalhada e depois vários "hum... hum..." de hesitação: "Caminho com o meu marido. Gosto muito de cozinhar – o que tem a vantagem de ainda poder comer. Passo muito tempo a ver livros de cozinha. E... conhecem? Vejo a série norte-americana NCIS."Ora, o episódio de excepcional exposição aos cidadãos da primeira-ministra britânica é de muitas formas revelador da sua personalidade. À maneira de Jethro Gibbs, o famoso investigador do NCIS, Theresa May , 56 anos, é educada, mas nada expansiva. Gosta de conhecer bem os assuntos antes de pôr os tachos ao lume. Portanto, tal como um chef numa cozinha profissional, faz a preparação com antecedência. Mas prefere trabalhar sozinha ou em grupos pequenos – é por isso que a cozinha que herdou do anterior ocupante de Downing Street e da sua mulher, David e Samantha Cameron, a incomoda. É grande e supermoderna. Ela é uma solitária tradicional. Evita dar festas na residência oficial; participa com enfado nos eventos sociais a que o cargo obriga: não mostra disponibilidade para fotografias, detesta o que os anglo-saxónicos chamam small talk (conversa de chacha). E é difícil os colaboradores saberem o que está a pensar: raramente fala nas reuniões.O marido, Philip, um banqueiro de investimento que conheceu numa festa dançante do partido conservador, parece ser a sua única fonte de afetos. Os dois aproximaram-se ainda mais depois de, aos 25 anos, Theresa ter perdido os pais em poucos meses: Hubert morreu num acidente de carro, e a mãe, Zaidee, de esclerose lateral amiotrófica. Durante a semana estão juntos em Downing Street, mas ao fim-de-semana regressam à casa de estilo Tudor na rural Sonning, onde têm uma vida rotineira e sem o glamour que atraía o seu antecessor (com Cameron, Theresa era ministra do Interior, vista como muito bem preparada e previsível), que inclui supermercado e missa.O jornalista parlamentar John Crace esteve em Newcastle a assistir ao encontro com operários, ocorrido durante a campanha para as eleições gerais de junho de 2017. E sentiu o incómodo da própria e na assistência de trabalhadores fabris, que estavam de braços cruzados a indicar pouco interesse. O encontro serviu para Crace sublinhar mais uma vez a tese de que May não é dada ao contacto pessoal. Chamou-lhe até Maybot (o robô May) num livro de 2017. Apontava-lhe essa incapacidade de demonstrar sentimentos.Três anos depois de se ter tornado primeira-ministra, May finalmente deixou entrever-se como uma política com sentimentos ao anunciar nesta sexta-feira, 24 de maio, a sua resignação dentro de quinze dias: "Vou em breve deixar o trabalho que foi a honra da minha vida de ter. A segunda mulher primeira-ministra, mas certamente não a última. Faço-o sem má vontade, mas com enorme e duradoura gratitude por ter tido a oportunidade de servir o país que amo."Ao partilhar esta emoção, a voz falhou, apertou os lábios e virou costas em direção ao número 10 de Downing Street.Quando em Julho de 2016 substituiu David Cameron – caído depois da sua tentativa de desvalorizar o Brexit em referendo ter tido o resultado contrário – apontava-se-lhe a desvantagem de não ter amigos na política. Cameron era um amigalhaço, daqueles que faziam conversa nos bares do Parlamento. Já Theresa dizia dela própria: "Não fofoco à hora de almoço."E dizia mais: "Não tenho o coração ao pé da boca. Limito-me a fazer o trabalho que tenho à frente." Ser direta e não fazer marcha atrás no que diz era apresentado, ao New York Times, como uma vantagem por Damian Green, que trabalhou com ela. "Ela não discursa só por discursar. Uma das suas virtudes é que, se ela diz uma coisa hoje, dirá o mesmo amanhã."Outra é a resiliência: mesmo quando parece derrotada, encolhe os ombros e volta a trabalhar para conseguir os resultados que pretende. Esta característica, assegurou a amiga Catherine Meyer ao New York Times, foi moldada pela sua educação religiosa. É anglicana – tal como o pai, que era vigário –, mas estudou numa escola católica, onde encurvava os ombros para disfarçar a altura, que considerava excessiva para a idade.Depois de quase dez meses como a principal responsável pelas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, May atirou a toalha ao chão nesta sexta-feira, 24 de maio: falhou na sua missão de conseguir um consenso no Parlamento para a saída (as suas propostas foram chumbadas três vezes pelos lordes). "Não fui bem sucedida", confessou na declaração pública de seis minutos e meio.Foram dez meses repletos de contrariedades. Logo em Julho, os principais ministros – David Davis, responsável pelas negociações do Brexit, e Boris Johnson, dos Negócios Estrangeiros – demitiram-se, em desacordo com a pretensão de May de manter os laços com a Europa. Depois disso, a primeira-ministra decidiu assumir as negociações nesta fase final. Apesar de ter feito campanha pela manutenção na União Europeia, quando assumiu o cargo prometeu cumprir a vontade de 51,9% dos eleitores , o que significa preparar uma saída "favorável". E recordou essa promessa no discurso de resignação. Mas encontrou demasiadas resistências no Parlamento (mesmo entre os lordes do seu partido) para conseguir levar o seu plano até ao fim.Artigo adaptado a 24 de maio do perfil de Theresa May publicado na edição 744, de 2 de Agosto de 2018.