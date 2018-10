Breivik, o terrorista que vive numa cela de luxo e está a tirar um curso

Capa n.º 755

A Netflix estreou este mês o filme 22 de Julho, que retrata os atentados em Oslo e na ilha de Utoya, na Noruega, em 2011. Morreram 77 pessoas, a maior parte adolescentes. Ao longo do julgamento, o terrorista Anders Breivik vai ficando isolado. Nem a mãe aceita depor. Apenas um conhecido neonazi norueguês vai a tribunal, e mesmo assim para dizer que Breivik não os representa. O terrorista fica furioso, exalta-se com o advogado por não lhe ter arranjado melhor, está convencido de que lá fora há um mar de outros fascistas a querer defendê-lo e emulá-lo. Não havia.Sete anos depois, o Washington Post, que entrevistou o realizador Paul Greengrass, escreveu: "Breivik já não aparece tão isolado. Na Escandinávia e até nos Estados Unidos, a extrema-direita e as políticas anti-imigração estão em ascensão." E Greengrass completou a ideia: "Estamos nas fases iniciais de uma luta ideológica por um mundo aberto ou fechado." Breivik queria, por exemplo, proibir a imigração.Boa parte de 22 de Julho lida com a forma como o sistema judicial decidiu tratar Breivik: com respeito por todas as garantias legais, permitindo-lhe defender-se e até expor o seu caso em tribunal – uma decisão muito polémica na altura. E a polémica continuou com a forma como, depois, os serviços prisionais trataram e tratam Breivik, que a sociedade norueguesa (e não só) via como um monstro.Leia o resto na edição Nº755 da SÁBADO , nas bancas a partir de dia 18 de Outubro.