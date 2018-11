A primeira-ministra britânica garante que caso o seu acordo não seja aceite pelos deputados, tudo voltará "à estaca zero".

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, garante que não existem alternativas ao acordo por ela apresentado para cumprir o Brexit. As linhas gerais foram apresentadas no início da semana e alguns dos seus ministros querem que ela o renegocie, antes de se encontrar com líderes europeus no próximo fim-de-semana.



"Não há um plano alternativo em cima da mesa. Não há uma abordagem diferente com a qual poderíamos concordar com a União Europeia", escreveu May, num artigo publicado no jornal Sun on Sunday. "Se os deputados rejeitarem o acordo, vão levar-nos de volta à estaca zero. Significaria maior divisão, mais incerteza e o falhanço em cumprir o voto o povo britânico", garante.



Seis ministros demitiram-se do governo de May devido ao acordo do Brexit por ela conseguido. Uma dela foi Dominic Raab, o ministro para o Brexit.



Além da pressão dentro do governo, May também está a ser pressionada para deixar a liderança.



Além disso, de acordo com o Sunday Times, o exército britânico também recebeu ordens para traçar planos de contingência e ajudar a polícia a manter a ordem pública, caso faltem comida e medicamentos depois de um Brexit "sem acordo".