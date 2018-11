A manifestação concentrou-se em Westminster, mas o trânsito em outras quatro pontes foi afectado.

A polícia britânica anunciou a detenção de mais de 70 pessoas num protesto ambientalista este sábado, depois de os manifestantes terem bloqueado cinco pontes sobre o rio Tamisa no centro de Londres.



Os organizadores da "Rebelião da Extinção", nome dado ao evento, afirmaram querer pressionar o governo britânico para tomar acções mais fortes para travar as mudanças climáticas e eliminar as emissões de gases de estufa até 2025.



O protesto centrou-se na ponte de Westminster durante várias horas, mas o trânsito também foi afectado noutras quatro pontes.



Junto ao Parlamento britânico, as pessoas mostraram cartazes e faixas onde se lia "Parem o colapso climático", "A era dos combustíveis fósseis acabou" e "rebelde para a vida".



"Este é um acto de desobediência civil em massa. É o começo de uma rebelião internacional que protesta contra a falta de acção na crise ecológica", contou uma das organizadoras, Gail Bradbrook, à Reuters.



A maioria das detenções deveu-se ao bloqueio das estradas. Os organizadores da manifestação garantem que mais de 6 mil pessoas participaram.