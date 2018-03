Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Ainda podem estar bombas pela cidade de Austin, alerta polícia

Após a morte do suspeito pelas explosões de encomendas da FedEx, as autoridades pediram cuidado à população. "Não sabemos onde o suspeito passou as suas últimas 24 horas", disse o chefe da polícia.