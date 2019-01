Autarca assassinado uma hora depois de tomar posse no México

Alejandro Aparicio, presidente do município de Tlaxiaco, no México, foi assassinado apenas uma hora depois de tomar posse.

Alejandro Aparicio, presidente do município de Tlaxiaco, no México, foi assassinado por dois homens apenas uma hora depois de ter feito o juramento de tomada de posse. Aparicio pertencia ao Movimento Nacional de Regeneração (Morena), partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, que assumiu entre os seus principais desafios o de diminuir a insegurança em várias regiões do país no seu primeiro ano no governo.



O ataque ocorreu enquanto Aparicio atravessava as ruas do município após a cerimónia de tomada de posse. No dia 1 de janeiro, foi realizada a posse formal de 205 presidentes municipais no estado mexicano de Oaxaca. Os dois agressores abriram fogo contra o presidente e os conselheiros que o acompanhavam, segundo os primeiros relatórios policiais. Aparicio e quatro outras pessoas foram levados ao hospital para receber atendimento médico. O presidente, ferido por uma bala no tórax, não resistiu e morreu depois de ter chegado ao hospital. O seu falecimento foi confirmado pelo senador Solomon Jara, também de Morena.



A polícia mexicana prendeu um dos agressores, conforme relatado por Alejandro Murat, o governador de Oaxaca. "Solicitei uma investigação exaustiva ao procurador-geral e ele informou-me que já prendeu o provável autor do homicídio". As autoridades continuam a investigação para esclarecer os factos e localizar o segundo agressor.



Yeidckol Polevnsky, a presidente de Morena, lamentou o assassinato. O "ódio e violência" não conseguirão deter a transformação prometida por López Obrador, defendeu.



Aparicio é o segundo autarca a ser assassinado durante o mandato de Andrés Manuel López Obrador. No passado dia 16 de dezembro, Olga Kobel, presidente do município de Juarez, foi encontrada morta depois de ter desaparecido durante seis dias. Foram detidas três pessoas suspeitas do assassinato.