Aeroporto de Hannover encerrado após carro entrar em pista de aterragem

18:51

Um homem ter entrou com o carro na pista de aterragem do aeroporto de Hannover, na Alemanha. Todos os voos estão suspensos.

O aeroporto de Hannover, na Alemanha, foi encerrado este sábado depois de um homem ter alegadamente entrado com o carro na pista de aterragem.



Segundo avança a imprensa internacional, o homem acabou detido pela polícia local, que divulgou a informação na sua página do Twitter.



Todos os voos estão suspensos.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. <a href="https://t.co/6lUsqGNjLT">https://t.co/6lUsqGNjLT</a> <a href="https://t.co/nHfbIl9sLt">pic.twitter.com/nHfbIl9sLt</a></p>— International Flight Network (@FlightIntl) <a href="https://twitter.com/FlightIntl/status/1079058443925893120?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de dezembro de 2018</a></blockquote>

