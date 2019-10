A polícia do Vaticano apreendeu documentos e material informático na Secretaria de Estado e na Autoridade de Informação Financeira (AIF) da Santa Sé, anunciou esta terça-feira em comunicado o organismo que é sede da Igreja Católica.

A investigação foi autorizada pelo promotor de Justiça do Estado da cidade do Vaticano, Gian Piero Milano, após "denúncias apresentadas no início do último verão" do Banco do Vaticano – conhecido como Instituto para as Obras da Religião - e pelo Escritório do Auditor Geral na sequência de "transações financeiras realizadas ao longo do tempo".

O Vaticano não explicitou mais detalhes sobre a operação mas uma fonte da sede de residência do Papa Francisco indicou à Reuters que acredita que a operação tenha a ver com "transações de imobiliário".

As buscas são altamente incomuns, uma vez que a Secretaria de Estado é o ponto central por onde passa a burocracia e diplomacia do Vaticano, com a AIF a ser o ponto de controlo financeiro de todos os departamentos da Santa Sé.