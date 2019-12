A Boeing anunciou que vai suspender de forma temporária a produção dos aviões 737 Max. Esta decisão surge depois da Administração Federal de Aviação ter avisado na última semana que não iria aprovar que este tipo de aviões voltasse a circular antes de 2020.Os 737 Max foram retirados de circulação em março deste ano, depois de dois acidentes que fizeram um total de 346 mortos. Os mortos resultam da queda de um 737 Max 8 da companhia aérea indonésia Lion Air que matou 189 pessoas. Cinco meses mais tarde, um avião do mesmo modelo e adquirido pela Ethiopian Airlines, caiu causando 157 mortes.Uma investigação indonésia concluiu que a queda do voo da Lion Air, que matou 189 pessoas há um ano, se deveu a uma combinação de falhas no projeto do aparelho, na formação dos pilotos e na manutenção.O relatório final do acidente, divulgado em 25 de outubro, refere que o voo 610 da Lion Air, que ligava a capital da Indonésia à ilha de Sumatra, caiu porque os pilotos nunca foram informados sobre como responder rapidamente a falhas no sistema de controlo automatizado do jato Boeing 737 Max 8.O avião mergulhou no mar de Java apenas 13 minutos após levantar voo, em 29 de outubro de 2018.Segundo o Comité Nacional de Segurança em Transportes da Indonésia, o sistema automatizado, conhecido como MCAS, contava com um único sensor de "ângulo de ataque" que fornecia informações erradas, empurrando automaticamente o nariz do avião para baixo."Sabemos que o processo de aprovação do regresso ao serviço do 737 Max e a fixação dos requisitos próprios deve ser extraordinariamente completo e robusto de forma a garantir que os nossos reguladores, clientes e o público confiem nas atualizações do 737 Max", lê-se num comunicado citado pelo jornal britânico The Guardian.