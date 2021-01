O motim de Trump

Alta noite em Washington caiam as notícias de demissões na Casa Branca e circulavam rumores sobre a possibilidade do vice-presidente Mike Pence e a maioria dos principais quinze membros do executivo invocarem a 25ª Emenda à Constituição para afastarem o presidente.

Christopher Miller, secretário da defesa em exercício, anunciava, por seu turno, ter consultado o chefe de estado-maior do exército, Mark Milley, o vice-presidente e a líder da maioria na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, para mobilizar a Guarda Nacional da capital federal.



Ao ignorar o presidente que, após incitar ao motim recusou condenar os actos de violência no Capitólio, o secretário da defesa selava o destino da administração Trump: duas semanas antes de terminar o mandato o presidente não tem condições para governar.









O cisma republicano

No Capitólio, contudo, senadores e representantes republicanos ainda levantaram objecções à confirmação dos resultados eleitorais na Pensilvânia depois dos congressistas retomarem a sessão.



Tal como no caso do Arizona a contestação republicana foi em vão e Mike Pence declarou Joe Biden eleito por 306 contra 232 votos do Colégio Eleitoral.



Os senadores Ted Cruz, do Texas, e Josh Hawley, do Missouri, lideraram a contestação aos resultados eleitorais e afirmaram ter agido correctamente ao manterem a decisão de tentar invalidar a eleição de Biden.



Sete senadores e 138 representantes do Partido Republicano apoiaram a contestação à certificação dos votos do Colégio Eleitoral da Pensilvânia quando já vigorava o recolher obrigatório em Washington.



Trump divide os republicanos, mas a sua valia no apoio a candidatos às eleições para a Câmara de Representantes e um terço do Senado em 2022, é, de momento, muito duvidosa.



O presidente continuou a manifestar «desacordo total» com o resultado oficial das eleições de Novembro mesmo depois da votação do Congresso formalizar a vitória de Biden e obrigá-lo a anunciar que deixaria efectivamente a Casa Branca a 20 de Janeiro.



Por temor a hostilizar os votantes em Trump das presidenciais de Novembro, candidatos republicanos persistem em desqualificar e contestar a legalidade dos procedimentos eleitorais, apesar dos tribunais terem recusado 60 das 61 queixas apresentadas pelos advogados da Casa Branca.

É provável, no entanto, que a maioria venha a alterar as suas posições, mantendo uma oposição sistemática aos democratas, mas descartando pouco a pouco a figura do homem que em 2016 tomou o partido de assalto.

O extremismo de direita, de teor xenófobo, reaccionário em matéria de costumes, votado ao protecionismo económico e ao unilateralismo, é uma marca essencial do republicanismo desde o início deste século e não desaparecerá com a derrota de Trump.









O adversário como inimigo

O presidente amotinado e contido "in extremis" deixa o poder com os democratas em controlo do Congresso, pela primeira vez em seis anos, tendo o seu comportamento paranóico-obsessivo custado, notoriamente, a derrota dos candidatos republicanos ao Senado pela Geórgia, confirmada, precisamente, quarta-feira.

O propagandear insistente de teorias conspiratórias, o abuso de linguagem agressiva, atitudes ofensivas e apelos à violência já tinham levado, em Abril, a uma invasão do Capitólio do estado de Michigan, em protesto contra ordens de confinamento decretadas pela governadora democrata Gretchen Whitmer.

O FBI desmantelou, meses depois, em Outubro, uma conspiração da milícia extremista de direita "Wolverine Watchmen" para raptar Whitmer e derrubar o governo do Michingan.

2020 foi um ano de tumultos raciais e violência política em que chegou a pairar no ar a repetição de dramas equivalentes ao Massacre de Ocoee, na Flórida, quando uma multidão no dia da eleição presidencial de 1920 matou três dezenas de negros.

Num clima de contestação a instituições e poderes tidos por ilegítimos, ora por apoiantes ou por opositores de Trump, de degradação das normas convencionais de lisura de procedimentos políticos foi assumido o recurso à violência, facilitado pela proliferação de armas entre civis, primordialmente entre a extrema-direita.

As tentativas de impedir ou dificultar o registo e voto de eleitores em circunscrições controladas por republicanos,

Bem como confrontos crescentes entre legislaturas estaduais republicanas e governadores democratas, caso do Wisconsin e Carolina do Norte, ilustram uma polarização partidária que ultrapassa em muito o Congresso de Washington.

Trump sai de cena deixando um legado tóxico, deixa uma América amesquinhada aos olhos do mundo, traumatizada pela violência e intolerância.