Comparto la angustia de la familia del pequeño de dos años que ha caído en un pozo en #Totalán #Malaga.

Todo mi apoyo a los padres y a los equipos de emergencias que están participando en el rescate. Mantengamos la esperanza en el mejor desenlace. https://t.co/z3CeGMfJET — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de janeiro de 2019









Um bebé espanhol de dois anos caiu no domingo dentro de um poço com 110 metros de profundidade em Málaga, noticiou o El Mundo. Yulen tinha consigo uma bolsa de brinquedos, filmada por uma câmara a 78 metros de profundidade. O resgate dura há 18 horas e ainda não foram encontrados sinais de vida da criança.O porta-voz da Guardia Civil de Málaga, Bernardo Molto, informou que os bombeiros vão continuar a tentar localizar e resgatar Yulen. Durante a noite, uma equipa de 100 bombeiros procurou o bebé mas a pequena câmara só conseguiu chegar aos 80 metros de profundidade devido a um tampão de terra húmida, provavelmente criado após um deslizamento de terras.O governo de Málaga garante que existem técnicas apropriadas para aceder a este tipo de espaços, estando a ser testadas todas as alternativas com o "maior cuidado possível".