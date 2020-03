Bebé com menos de um ano infetado com o novo coronavírus morre nos EUA

Um bebé com menos de um ano e cujo teste deu positivo a infeção pelo novo coronavírus morreu em Chicago, Estados Unidos. É a primeira morte conhecida de uma criança com menos de um ano de idade nos Estados Unidos, apesar de alguns estados não revelarem detalhes sobre as pessoas que morrem com Covid-19.Os recém-nascidos e bebés têm sido menos afetados pelo novo coronavírus. Mas três estudos recentes indicam que podem ser afetados pelo vírus no útero, relata o The New York Times."Nunca houve uma morte associada com Covid-19 num bebé. Está em curso uma investigação para determinar a causa da morte", afirmou Ngozi Ezike, diretora do Departamento de Saúde Pública de Illinois.Apesar de os idosos serem mais vulneráveis, registam-se mortes de jovens, alguns sem doenças anteriores. Foi o caso de Julie, 16 anos, em França. No estado do Illinois, registaram-se mais de 3.500 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e pelo menos 50 mortes.