Sem avó e sem mãe, duas meninas ficaram sós em quarentena em Itália. Toda a cidade ajudou

Durante semanas, duas pequenas irmãs foram ajudadas pelo esforço de toda uma cidade: Montevarchi, em Itália. As meninas, que andam na escola primária, viram a Covid-19 matar-lhes a avó, na casa dos 80 anos, e a obrigar ao internamento da mãe, que está a melhorar no hospital de Arezzo. Mas a sua cidade não lhes falhou, enquanto estiveram de quarentena fechadas em casa.

Todos os dias, alguns pais, paroquianos e voluntários guardaram as crianças. Deram-lhes o pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. No jardim por baixo da casa, que foi desinfetado, foi estacionada uma autocaravana onde dormia um voluntário por turno, pronto a acorrer às menores caso fosse necessário.As meninas vinham falar com os seus guardiões pela varanda da casa, por onde pediam o que era preciso - uma das coisas mais repetidas foi "chocolate". Por baixo da varanda, punha-se uma pessoa sentada numa cadeira.Segundo o jornal La Nazione, estão assintomáticas mas serão sujeitas a testes para despistar a infeção pelo novo coronavírus. Entretanto, ficaram à guarda de uma tia. Em breve, a mãe das crianças sairá do hospital.