Incêndio obriga à evacuação do Oceanário de Valência

O Oceanário de Valência foi evacuado esta terça-feira devido a um incêndio que deflagrou cerca das 11h00 (10h00 em Portugal continental), segundo avança o Gabinete de Comunicação de Emergências e Segurança da Comunitat Valenciana, no Twitter.

As autoridades estão no local e os bombeiros encontram-se a combater as chamas. O fogo já está controlado.