Avião que caiu no Afeganistão será das forças armadas norte-americanas

O avião de passageiros que caiu esta manhã numa região montanhosa controlada pelos talibãs pertencia às forças armadas dos Estados Unidos. A garantia foi dada pelo próprio grupo, de acordo com a AFP.A primeira hipótese apontada era que este avião era comercial e pertencia à Ariana Airlines, a companhia aérea estatal afegã, no entanto a empresa garantiu à agência norte-americana Associated Press que nenhum dos seus aviões tinha caído.

Aref Noori, porta-voz do governador provincial, disse que o avião caiu cerca das 13h00 locais (08h30 em Lisboa) na zona de Deh Yak, localizada a leste da cidade de Ghazni e fora das cidades a região é controlada sobretudo pelos talibãs.

O último acidente de um avião civil no Afeganistão ocorreu em maio de 2010 com um voo da Pamir Airways, que caiu causando 43 mortos. Em fevereiro de 2005, um Boeing 737 da Kam Air, outra companhia aérea privada afegã, caiu não muito longe da capital, Cabul, matando as 104 pessoas a bordo.