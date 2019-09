Um avião da Segunda Guerra Mundial foi forçado a aterrar de emergência este domingo em Manchester, Inglaterra. A aeronave em causa trata-se de um Royal Force Memorial da Grã-Bertanha, um Douglas-Dakota ZA947 de 1943.





A fantastic job by the Dakota crew and emergency services when the aircraft made an emergency landing at @manairport due to an engine failure pic.twitter.com/V0XJ9d16cV