Uma bomba inglesa datada da Segunda Guerra Mundial foi neutralizada este domingo, segundo as autoridades francesas. Esta, com 220 quilos, foi encontrada no fim de Junho em Rouen, no noroeste de França, durante trabalhos realizados no local.

A operação de desactivação foi feita por agentes especiais de Caen, que completaram o processo às 10h30 (cerca de 9h30 em Portugal continental).

Os habitantes tiveram de abandonar as suas casas no perímetro de 270 metros por motivos de segurança até a desactivação estar concluída, tendo regressado às mesmas por volta das 11h.

Tendo em conta o peso da bomba, cerca de 630 residências e 1800 pessoas poderiam ser afectados caso esta explodisse. A bomba será agora destruída nos próximos dias.