Charles Anderson, oficial da polícia norte-americana no Michigan, Estados Unidos, foi despedido na passada quinta-feira depois de um potencial comprador da sua casa ter fotografado uma folha de inscrição no Ku Klux Klan, grupo de supremacia branca, emoldurada na habitação do agente.

Anderson trabalhava no departamento há mais de duas décadas e foi demitido por ter em sua posse "artigos de grupos de supremacia branca", anunciou o gerente da cidade de Muskegon, no Michigan.

O oficial da polícia norte-americana matou, há 10 anos atrás, um cidadão negro num ato que foi considerado, na altura, legitima defesa. Anderson atirou a matar contra Julius Johnson que o terá agredido violentamente na cabeça.

O antigo veterano do exército americano que visitou a casa do agente e divulgou a imagem nas redes sociais, condenou o facto de Charles Anderson ostentar aquele quadro com a folha do grupo de supremacia branca e defendeu ainda que podem ter sido acusadas e sentenciadas pessoas tendo por base os depoimentos deturpados devido à ideologia do agente.

O antigo militar revelou ainda que durante a visita se deparou com várias bandeiras sulistas. "Andei na casa mais racista que alguma vez vi na minha vida", revelou.