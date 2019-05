Avião cai em rio nos EUA com 143 pessoas a bordo

Todos os passageiros sobreviveram, havendo alguns com ferimentos ligeiros. O voo tinha como destino final a Baía de Guantanamo, em Cuba.

Um avião que transportava 143 pessoas a bordo falhou a aterragem na pista da base militar de Jacksonville, na Florida, e teve de ir aterrar ao rio. Não há vítimas mortais e apenas alguns feridos ligeiros. 21 passageiros terão ido para o hospital com "ferimentos ligeiros".



O voo da Miami Air International tinha como destino final a Baía de Guantanamo, em Cuba. De acordo com o jornal The Guardian, o avião derrapou na pista e deslizou para o rio St. Johns. O acidente ocorreu por volta das 21h40 locais (02h40 em Lisboa).





O xerife de Jacksonville afirmou na conta de Twitter oficial do seu gabinete que o avião ficou à tona da água e que não submergiu.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 de maio de 2019





Uma passageira a bordo do avião, a advogada Cheryl Bormann, disse à CNN que o voo, que estava com quatro horas de atraso, fez uma "aterragem realmente difícil" em Jacksonville.



"Nós descemos e o avião literalmente bateu no chão. O piloto perdeu o controlo do avião", disse a mulher, acrescentando que a experiência foi "aterrorizante".



A Miami Air International é uma companhia aérea charter que opera uma frota do Boeing 737-800. A agência Reuters tentou contar a companhia, no entanto ainda não obteve resposta.



Estão a ser realizadas investigações para se apurarem as causas do acidente.