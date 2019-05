O avião onde seguia Gabriel Diniz, artista conhecido no Brasil pelo seu sucesso "Jenifer", despenhou-se em Estância, no sul de Sergipe. O cantor morreu, de acordo com a TV Bandeirantes. Tinha 28 anos.





Há indicação de três mortos. Seguiam quatro pessoas na aeronave.

Os assessores do artista já confirmaram que Gabriel seguia no avião. O passaporte deste também já foi encontrado perto do local.









