Austrália vai lançar réplica do navio que conduziu James Cook ao Pacífico

Uma réplica do navio "Endevour", que conduziu o britânico James Cook à Austrália e Pacífico, irá circumnavegar o país entre 2020 e 2021, para comemorar o 250.º aniversário daquela "jornada histórica", anunciou hoje o Governo australiano.

"Com a aproximação do 250.º aniversário, queremos ajudar os australianos a entender melhor a jornada histórica do capitão Cook e o seu legado na exploração, ciência", sublinhou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em comunicado.

A viagem de James Cook ao então desconhecido Pacífico teve início em 1769.