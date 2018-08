A queda de um turista alemão de 23 anos do 12º andar para o pátio de um hotel em Maiorca, Espanha, elevou para seis o número de vítimas mortais, este ano, por causa do balconing. O número de mortos por prática desta actividade que consiste em saltar de uma varanda muito alta para uma piscina está a preocupar as autoridades, segundo a imprensa espanhola.

Muitas vezes os praticantes desta moda estão sob efeito de álcool e drogas e a actividade está a tornar-se novamente uma tendência entre os jovens. Em 2017, registaram-se apenas cinco ocorrências, nenhuma fatal. A subida do número de mortos está a preocupar a polícia espanhola.

A prática é bastante comum nas ilhas baleares, como Maiorca e Ibiza. Em Magaluf, Maiorca, registaram-se quatro quedas fatais de varandas de hotéis e apartamentos. Segundo o jornal El País, nesta região assinalaram-se 12 feridos.

De acordo com Joan Espina, proprietário de um hotel em Magaluf, em declarações ao El País, as medidas de prevenção para esta actividade podem não ser suficientes: "O consulado deveria apertar mais com o governo britânico para levar a cabo campanhas com as vítimas do balconing que poderão ajudar a enfrentar o problema". As medidas de combate do governo espanhol contra o balconing, actualmente, são apenas a distribuição de panfletos e aplicação de multas.

Os donos de hotéis recusam a responsabilidade destas ocorrências, pois entregam os folhetos informativos e "tentam sempre colocar os jovens nos pisos mais baixos".

O perfil das vítimas ronda sempre os 20 anos de idade, sendo a maior parte do Reino Unido e da Irlanda. Cerca de 70% dos que chegam aos hospitais acabam por ficar com sequelas para a vida.