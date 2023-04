Ataques russos na Ucrânia fazem pelo menos oito mortos

A Rússia levou a cabo ataques em várias cidades da Ucrânia. As autoridades ucranianas informam que morreram pelo menos oito pessoas, tendo sido inclusive ativada a defesa aérea em Kiev.







"Uma mulher jovem e uma criança de três anos morreram", avançou o presidente da câmara da cidade, Borys Filatov, no Telegram, num primeiro balanço feito ao início da manhã.Em Uman, uma cidade com cerca de 80.000 habitantes no centro do país, o porta-voz da polícia regional, Zoya Vovk, disse no Telegram que um míssil atingiu um prédio residencial de nove andares, provocando pelo menos seis mortos e 17 feridos, que estão a ser tratados nos hospitais da região."O ataque com mísseis [a Uman] foi lançado enquanto os civis dormiam. Típico de terroristas russos", escreveu no Telegram o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.O líder das Forças Armadas da Ucrânia, Valeri Zaluzhni, disse num comunicado que as defesas do país conseguiram abatar dois drones e 21 dos 23 mísseis lançados pela Rússia, incluindo 11 em Kiev.Embora a Rússia tenha bombardeado regularmente cidades e infraestruturas ucranianas no inverno, os ataques maciços tornaram-se mais raros nos últimos meses.A maior parte dos combates está agora a decorrer no leste, pelo controlo da região industrial de Donbass, incluindo a cidade de Bakhmut, que foi quase completamente destruída.Com Lusa