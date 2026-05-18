Ataque a centro islâmico em San Diego faz cinco mortos

Entre os mortos estão os dois atiradores. Autoridades acreditam que pode ter sido um crime de ódio.

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Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um ataque a um centro islâmico em San Diego, nos Estados Unidos. Entre os mortos estão os dois atiradores.

A carregar o vídeo ... Autoridades acionadas para tiroteio em mesquita em San Diego, Califórnia

Em conferência de imprensa, Scott Wahl, o chefe da polícia de San Diego, revelou que as três vítimas mortais, três homens, foram encontradas à entrada do centro. Wahl informou ainda que entre as cinco vítimas estão os dois atiradores que foram encontrados mortos dentro de um carro com “ferimentos de bala auto-infligidos”. Os atiradores eram adolescentes, com 17 e 19 anos.

Um dos mortos é o segurança do centro islâmico que, de acordo com o chefe da polícia, teve um “papel decisivo para ajudar a que isto não fosse muito pior”.

O FBI está a investigar as motivações dos disparos e Scott Wahl explicou que “devido à localização do centro islâmico” as autoridades estão a investigar o assunto como “um crime de ódio".

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