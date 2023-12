Assassino fugiu de uma prisão em Madrid na véspera de Natal

Yousef M. L., alegado autor de dois homicídios, está a ser procurado pela guarda civil espanhola, depois de ter fugido da prisão de Alcalá-Meco, em Madrid. O incidente aconteceu após uma visita dos familiares na véspera de Natal e está a ser investigado através de um inquérito interno.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos prisão Madrid Espanha assassino homicídios fuga

Os funcionários prisionais deram conta de que Yusef, de 20 anos, teria escapado da prisão após a contagem dos reclusos, confirmou o jornal El País. Conforme foi relatado pelos mesmos, as impressões digitais dos reclusos (quatro dedos) e dos familiares (um dedo) são recolhidas à entrada e saída durante as visitas, como medida de segurança. No entanto, desta vez o sistema não terá funcionado.De acordo com o jornal espanhol, Yusef M. cumpria prisão preventiva por ser o alegado autor de dois homicídios, que aconteceram a 6 de outubro de 2022 e em abril deste ano, na província de Cádis. O jovem terá sido posteriormente incluído no nível 5 do FIES (Ficheiro de Internos de Especial Seguimento), que se aplica aos reclusos que pertencem a organizações criminosas ou que cometeram crimes graves.Entre 2005 e 2023, foram registadas mais de 10 mil fugas nas prisões espanholas, segundo revelam os dados do ministério do Interior, recolhidos pelo El País. A maioria das fugas acontece durante as licenças para sair ou à saída dos tribunais, mas as fugas a partir interior das prisões são raras: foram registadas menos de 30 durante o mesmo período.