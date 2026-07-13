Assaltantes do Louvre revelam detalhes do roubo e contam que iam receber até 25 mil euros

Os dois homens que foram detidos contaram às autoridades foram abordados poucos dias antes do assalto e receberam um vídeo do Louvre com instruções.

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Dois dos ladrões que assaltaram o Museu do Louvre em outubro do ano passado admitiram que receberam entre 20 a 25 mil euros pelo crime.



Louvre Foto AP/Thibault Camus

O jornal francês Le Monde teve acesso às declarações dos interrogatórios levados a cabo em junho deste ano onde Abdoulaye N., taxista de 40 anos, e Ghelamallah A., desempregado de 36 anos, contaram que o cabecilha do assalto não ficou satisfeito com a quantidade de joias que foram roubadas. “Ele sentiu que podíamos ter levado mais”, referiu Abdoulaye.

O taxista – que nos anos 2000 ficou conhecido na internet pelos seus vídeos de acrobacia com mota sob o pseudónimo de Doudou Cross Bitume - admitiu ter sido o responsável por deixar cair uma coroa do século XIX ao chão e mostrou-se arrependido pelo que fez: “Não foi correto e tratou-se de algo muito grave”.

Sobre os detalhes do assalto, Abdoulaye disse que tiveram apenas uma janela de três minutos para “partir as janelas” e levar “o máximo possível”, antes de arriscarem serem detetados pela segurança do museu.

Os depoimentos dos dois detidos foram divergentes quanto ao conhecimento do que se ia passar, uma vez que Abdoulaye afirmou que sabia que se tratava do Louvre enquanto Ghelamallah A. partilhou que pensava que iam roubar “uma loja de joias”. Ainda assim, ambos partilharam que foram abordados poucos dias antes do assalto e receberam um vídeo do Louvre com instruções para assaltarem a sala de joias napoleónicas.

Nenhum destes homens quis revelar às autoridades francesas a identidade do cabecilha do assalto por temerem pela vida e, antes de serem interrogados, foram ameaçados para não contarem nada à polícia.

Os dois suspeitos referiram ainda que aceitaram fazer parte do roubo devido a dificuldades financeiras. E enquanto Abdoulaye revelou que lhe prometeram entre 15 a 20 mil euros, “talvez mais, dependendo de quanto o assalto renderia”, Ghelamallah referiu valores entre os 20 e 25 mil euros.