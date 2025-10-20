Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de outubro de 2025 às 17:13

Vídeo capta um dos ladrões que assaltou Museu do Louvre a partir vitrine em plena luz do dia

Imagens mostram um homem com um colete amarelo a roubar uma joia do icónico museu num assalto que durou apenas sete minutos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)